«BMF» geht im März weiter

US-Fernsehen

Curtis Jackson ist auch weiterhin für die Fernsehserie verantwortlich. Einen Deutschlandstart gibt es nicht.

STARZ gab bekannt, dass die mit Spannung erwartete dritte Staffel der Erfolgsserieam Freitag, den 1. März 2024, Premiere haben wird. Neue Episoden werden freitags um Mitternacht auf der STARZ-App, allen STARZ-Streaming- und On-Demand-Plattformen sowie international auf der Premium-Streaming-Plattform LIONSGATE+ in Großbritannien und Irland verfügbar sein. In den USA und Kanada wird jede Staffel um 20:00 Uhr auf STARZ ausgestrahlt.Staffel drei von «BMF» setzt die Geschichte der Brüder Demetrius "Big Meech" Flenory (Demetrius Flenory, Jr.) und Terry "Southwest T" Flenory (Da'Vinchi) fort, die eine der berüchtigtsten Verbrecherfamilien des Landes, die Black Mafia Family, gegründet haben. Wir beginnen die dritte Staffel in den frühen 90er Jahren, als sich die Flenory-Familie neu erfunden hat. Meech ist nach Atlanta gezogen, um das BMF-Imperium im Süden aufzubauen, das er und Terry in Detroit geschaffen haben. In der Serie werden die Entscheidungen der Brüder in ihrem Geschäft und ihr Streben nach dem amerikanischen Traum weiter vermenschlicht.«BMF» wird von Curtis "50 Cent" Jackson über seine G-Unit Film und Fernsehen (Executive Producer des «Power»-Universums, "For Life" und Hip Hop Homicides) produziert, zusammen mit dem Showrunner, Executive Producer, Autor und gebürtigen Detroiter Randy Huggins («Star») und der Interim-Showrunnerin und Executive Producerin Heather Zuhlke. Anthony Wilson und Anne Clements fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten der Serie. «BMF» wird von Jacksons G-Unit Film and Television in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television für STARZ produziert.