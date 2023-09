«The Archies» startet am 7. Dezember

International

Die indische Version von «Riverdale» startet in knapp drei Monaten.

, ein Coming-of-Age-Musical, folgt dem Leben von Archie, Betty, Veronica, Jughead, Reggie, Ethel und Dilton, die das Publikum am 7. Dezember 2023 in die fiktive, hügelige Stadt Riverdale führen. Durch die Brille der einzigartigen anglo-indischen Gemeinschaft betrachtet, erforscht «The Archies» Freundschaft, Freiheit, Liebe, Herzschmerz und Rebellion.Die Darsteller, von denen viele in ihrem ersten Film debütieren, kündigten den Starttermin zusammen mit ihrer Regisseurin Zoya Akhtar mit einem Live-Plakat auf einer der meistbefahrenen Straßen Indiens an - dem Western Express Highway in Mumbai. Auf der Plakatwand befindet sich auch ein Countdown-Timer, der die Anzahl der Tage bis zum Start des Films auf Netflix anzeigt. Die Fans haben bereits begonnen, ihre Kalender für dieses in den 1960er Jahren gestartete Musical zu markieren.In der indischen Adaption der beliebten Comics werden Dot als Ethel Muggs, Agastya Nanda als der charmante und talentierte Archie Andrews, Khushi Kapoor in der Rolle der Betty Cooper, Mihir Ahuja als der immer hungrige Jughead Jones, Veronica Lodge dargestellt von Suhana Khan, Herzensbrecher Reggie Mantle von Vedang Raina und Yuvraj Menda als Dilton Doiley zu sehen sein.