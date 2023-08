Sky feiert den Abschluss des Transferfensters

TV-News

Zur Feier des Tages schaltet man auch zu den Kollegen nach London und Rom.

Am Freitag um 18.00 Uhr schließt das Transferfenster der Fußball-Bundesliga. Sky Deutschland hat nun eine entsprechende Rahmenberichterstattung angekündigt. Bereits ab 12 Uhr berichtet Sky Sport News über den letzten Tag der Sommer-Transferperiode. Der Verkauf von Mittelfeldspieler Niclas Füllkrug, der derzeit bei Werder Bremen unter Vertrag steht, ist dabei ein großes Thema.Der FC Bayern hingegen beschäftigt sich weiterhin mit dem Hickhack um Benjamin Pavard. Würde Trevoh Chalobah vom FC Chelsea kommen, sollte der Franzose gehen? Auch der BVB ist auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Sebastian Haller wird im Januar mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnehmen.Horst Heldt, Sky Experte Didi Hamann, Wolff-Christoph Fuss, Hannes Herrmann und Quirin Sterr (Create-Football) werden am Freitag nach Unterföhring kommen und im Studio zu Gast sein. Darüber hinaus sind Florian Plettenberg und Philipp Hinze rund um die Uhr im Einsatz. Die Moderatoren sind am 1. September Laura Lutz, Thomas Fleischmann, Andi Lengenfelder, Johannes Zenglein und Gregor Teicher. Regelmäßige Schaltungen zu den Sky-Kollegen aus England und Italien halten die Zuschauer über das Transfergeschehen in England und Italien auf dem Laufenden.