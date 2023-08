Oliver Petszokat moderiert «Love Island»

TV-News

Zusammen mit Sylvie Meis geht der frühere Musikstar jeden Montag live on Air.

Vor rund anderthalb Jahrzehnten moderierte Oliver Petszokat «5 gegen 5» auf RTLZWEI , das Finale der fünften Staffel von «Popstars» und zusammen mit Oliver Pocher den «Gameshow-Marathon». Nun kehrt er als Moderator vonzu RTLZWEI zurück. Gemeinsam mit der bisherigen Moderatorin Sylvie Meis führt er durch die Live-Shows.Bereits ab dem 4. September werden die Islander in der «Love Island»-App vorgestellt. In der ersten Live-Show am 11. September 2023 um 20.15 Uhr treffen Sylvie Meis und ihr Co-Moderator Oli.P auf die liebeshungrigen Islander. Gemeinsam moderieren sie die interaktive Dating-Show jeden Montag live aus Griechenland. Bisher war die Sendung auf Mallorca und Fuerteventura zu Hause.Für ihn ist die neue Aufgabe bei RTLZWEI wie „nach Hause kommen“, wie er im RTLZWEI-Interview verriet. Seine erste Rolle als Schauspieler hatte er 1996 in der RTLZWEI-Serie «Alle zusammen - jeder für sich». Oliver Petszokat wird in der neuen Staffel viele Zuschauermeinungen vorlesen und Fragen beantworten. Zuletzt stand Oli P. für die Sendung «Hallo Schatz» vor der Kamera.