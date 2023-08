Der BR geht Ab in die Berge

TV-News

Am 4. und 5. Oktober 2023 strahlt BR Fernsehen an zwei Abenden Dokumentarfilme zum Thema Berge aus.

Skifahren, Wandern, Alpen. Diese drei Begriffe stehen für den Süden Bayerns. Der Bayerische Rundfunk setzt am 4. und 5. Oktober 2023 auf das Thema „Ab in die Berge“ und zeigt zahlreiche Dokumentationen und Spielfilme in Erstausstrahlung. Alle Inhalte sind anschließend in der ARD Mediathek abrufbar.Den Auftakt macht am 4. Oktober 2023 um 23.00 Uhr die BR-Koproduktionvon Regisseur Robert Schabus über eine der spektakulärsten Naturlandschaften im Herzen Europas und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Im Anschluss daran folgt eine weitere BR-Koproduktion:(00.25 Uhr), in der Reinhold Messner dem Mythos um die angebliche Erstbesteigung des Cerro Torre durch Cesare Maestri auf den Grund geht. Anschließend werden die Kurzfilme(01.45 Uhr) und(02.20 Uhr) gezeigt.Den krönenden Schlusspunkt setzt am 5. Oktober 2023 um 23.15 Uhr die deutsche Erstausstrahlung des Films "Atlas" des Schweizer Regisseurs Niccolò Castelli. Der Film handelt von der jungen, bergbegeisterten Allegra (Matilda De Angelis), die bei einem Terroranschlag in Marokko schwer verletzt wird. Ein schmerzhafter Kampf gegen das Trauma beginnt für die von Schuldgefühlen geplagte Allegra. Dabei hilft ihr ausgerechnet Arad, der aus dem Nahen Osten stammt. Niccolò Castellis zweiter Spielfilm, der auf einer wahren Begebenheit beruht, beeindruckt durch das eindringliche Spiel von Matilda de Angelis und grandiose Bergaufnahmen.