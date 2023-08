rbb startet «Exzess Berlin»

TV-News

Die Doku-Reihe ist ab kommender Woche in der Mediathek zu sehen.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg stellt ab Donnerstag, den 7. September um 10.00 Uhr eine neue Reihe in die ARD Mediathek. In dem Dreiteiler von Lutz Pehnert und Tim Evers geht es um die Clubszene der Hauptstadt.soll die Magie des Berghains, des Tresors oder des KitKat-Clubs entschlüsseln. Im ersten Teil geht es unter anderem um die Entstehung der Szene in den 70er Jahren.Exzess und Rausch im Wandel der Zeit - erzählt wird die Dokumentation aus der Perspektive derer, die die Berliner Nächte leben und geprägt haben. Dazu gehören Britt Kanja, Mitbegründerin des 90 Grad, Westbam, der Fotograf Ali Kepenek, die Sängerin Zazie de Paris, DJ Jauche oder Petra Schreiber, die gute Seele der Hafenbar, das Tanzkollektiv ArtEmiss und der DJ und Musiker ASA 808.Robert Skuppin, rbb , Leiter Contentbox Kultur: "Die Berliner Clubs sind weltweit bekannt, aber ihre Geschichte von den 70ern bis heute hat auf diese Weise noch niemand erzählt. Das macht diese Doku so besonders." Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer ARD Kultur, ergänzt: "Das Berliner Nachtleben gilt national und international als das aufregendste der Welt. In New York, Sao Paulo oder Tokio gilt der Besuch der Berliner Clubs als Once-in-a-lifetime-Experience. Wie könnten wir es also versäumen, die verheißungsvollen Berliner Nächte und Tage im Hier und Jetzt und in den letzten Jahrzehnten nicht in einem eigenen Projekt zu erzählen? Musik trifft Tanz trifft Clubkultur trifft Rausch trifft Exzess."