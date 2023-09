«Heist 88»: Film mit Courtney B. Vance startet

US-Fernsehen

Ende Oktober wird die Serie bei Showtime ausgestrahlt. Erneut läuft das Format zunächst im Stream.

Der Pay-TV-Sender Showtime zeigt, mit dem zweifachen Emmy-Preisträger Courtney B. Vance («The People v. OJ Simpson: American Crime Story», «Lovecraft Country») in der Hauptrolle, produziert von MTV Entertainment Studios, Bassett Vance Productions und Gunpowder & Sky. Der Film, der von einem der größten Banküberfälle in der Geschichte der USA inspiriert ist, wird ab Freitag, dem 29. September, exklusiv auf Paramount+ mit Showtime und am Sonntag, dem 1. Oktober, um 21.00 Uhr auf Showtime ausgestrahlt.«Heist 88» basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die unglaubliche Geschichte von Jeremy Horne (Vance), einem kriminellen Superhirn mit der angeborenen Fähigkeit, jeden zu fast allem zu überreden. Er rekrutiert vier junge Bankangestellte, um in einem gewagten und dreisten Überfall auf das US-Bankensystem fast 80 Millionen Dollar zu stehlen. Der Film spielt in einer Zeit vor der weit verbreiteten Computerisierung und der umfassenden Cybersicherheit von heute.Der Film bringt Vance auch mit Keesha Sharp zusammen, die Dale Cochran in der preisgekrönten Serie «The People vs. OJ Simpson: American Crime Story» spielte, und Bentley Green, der kürzlich an der Seite von Vance in der Dramaserie «61st Street» zu sehen war. In dem Film sind außerdem Keith David («The Nice Things»), Xavier Clyde («City on Fire»), Nican Robinson («Beef») und Precious Way («Days of our Lives») mit.