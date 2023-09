Im Gameshow-Wahn

Quotenmeter.FM

In einer neuen Ausgabe des Podcasts sprechen Julian Schlichting und Fabian Riedner unter anderem über das «Glücksrad».

2022 hat RTLZWEI insgesamt vier Ausgaben von «Glücksrad» bestellt, knapp einem Jahr nach der Produktion hat die Grünwalder-Fernsehstation allerdings erst drei Episoden ausgestrahlt. Eine zweite Staffel soll kommen, diese wird wohl weiterhin das angestaubte Design der 90er Jahre haben, mit dem Sat.1 damals mehrere Millionen Menschen am Vorabend begeisterte.In den Vereinigten Staaten von Amerika moderiert Pat Sajak seit Jahrzehnten die US-Variante der Show mit dem Titel «Wheel of Fortune», die im Tagesprogramm auf 30 Minuten Laufzeit kommt. An seiner Seite ist bereits seit dem Jahr 1982 Vanna White, die weiterhin für das Freischalten der Buchstaben zuständig ist. Julian Schlichting und Fabian Riedner wissen auch, dass White einen wichtigen Job macht, denn sonst könnte das Bild eingefroren wirken und auch lästige Kameraeffekte und Zooms vermieden werden.Außerdem sprechen Julian Schlichting und Fabian Riedner über den Neustart «Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show», die am Dienstag Premiere hatte und inhaltlich enttäuschte. Mit Motsi und Oti Mabuse war der Kindergeburtstag für Erwachsene noch unterhaltsam, doch im Podcast fragen sich die Beiden, wer ein Duell gegen Johannes B. und Julia Kerner sehen möchte.