ZDFneo zeigt «About Saturday»

TV-News

Die neue Serie aus Norwegen wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgestrahlt.

Der Fernsehsender ZDFneo hat die Ausstrahlung vonangekündigt. Die zwölfteilige norwegische Dramaserie ist für Freitagabend, 6. Oktober 2023, ab 23.35 Uhr geplant. Fans der Serie müssen aber nicht bis in die Morgenstunden wach bleiben, denn die Folgen sind nur zwischen fünf und zehn Minuten lang. In der ZDFmediathek ist die Serie ab dem 7. Oktober um 10.00 Uhr zu sehen.«About Saturday» thematisiert sexuellen Missbrauch: Ein missglücktes Date und die dramatischen seelischen Folgen für das Opfer schildert die preisgekrönte Serie (Cannes 2021). Dabei geht es auch um die Schuldfrage, denn Klara macht sich Vorwürfe. Sie sucht die Schuld bei sich, weil sie Espen in ihre Wohnung eingeladen hat. Auch Espen argumentiert: Er wurde zum ersten Date eingeladen, was hat sie sich dabei gedacht?Die Serie wurde von Liv Mari Ulla Mortensen und Sofia Lersol Lund geschrieben, Mortensen führte auch Regie. Maipo Film drehte die Serie. Vor der Kamera standen Darin Hagi, Kayd Wacays, Alfred Ekker Strande, Daniel Frikstadt, Hanna Heider Hov, William Greni Arnø, Nedja Bouzaida und Ane Viola Semb.