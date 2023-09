Reichweiten-Sieg für neuen «Stralsund»-Fall

Quotennews

Aus der Feder von Lars Henning (Regie & Drehbuch) überholt der neue «Stralsund»-Fall sämtliche Samstags-Angebote. Doch der Anschluss funktioniert.

Jule Zabek hat einen neuen Job bei der Polizei, der erste Fall der Kommissarin soll zudem gleich ein besonderer werden. Der Plot vondreht sich um zwei vermisste Teenager-Schwestern. Vorerst wird die Situation nicht ernst genommen, doch spätestens beim Fund einer Mädchen-Leiche, nimmt die Handlung an Fahrt auf. Zabek wurde auf der Dienststelle, vor allem von Karl Hidde und Karim Uthman, noch kritisch beäugt. Mit ihrem entschlossenen Vorgehen, ihrer Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit verdient sie sich sprichwörtliche ihre Streifen.Das neue Gesicht, Sophie Pfennistorf als Jule Zabek, gefäll den ZDF-Zuschauern.gewinnt in der Samstagsprimetime mit 4,94 Millionen Zuschauern den Reichweiten-Pokal, der Marktanteil von 23,7 Prozent unterstreicht die gute Leistung. Die jüngere Zuschauerschaft belegt mit 0,25 Millionen Zuschauern ordentliche 6,8 Prozent des Marktes. Im Anschluss funktionierte eine alte Folgeweiter gut. Es blieben 3,54 Millionen Zuschauer dran, davon waren 0,24 Millionen 14- bis 49 Jahre alt. Die Marktanteile lagen bei 18,3 und 6,3 Prozent.Die Konkurrenz aus dem Ersten kam da nicht mit. Immerhin kann das News-Formatum 20 Uhr sich zwischen die beiden ZDF-Krimis schieben. 4,34 Millionen Zuschauer werden gefallen, der Marktanteil von 23,6 Prozent ist fein. Prunktstück sind hier die 14- bis 49-Jährigen. 0,60 Millionen bringen den Tagessieg und starke 18,5 Prozent mit sich. Im Gesamtem schob sich zudem die «Sportschau» ab 18:30 Uhr noch vor die Primetime. Die Berichte des 3. Spieltags der Bundesliga verfolgten 3,07 Millionen Zuschauer, so kamen 21,3 Prozent zusammen.verfolgten im Abendprogramm nur 2,70 Millionen und damit 13,8 Prozent des Marktes.