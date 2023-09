Brautexperten bei «Das perfekte Dinner» punkten auf ganzer Linie

Wochenquotencheck

«Zwischen Tüll und Tränen» war in der vergangen Woche bei «Das perfekte Dinner» zu Gast, was VOX traumhafte Quoten bescherte.



VOX vereinte in dieser Woche gewissermaßen zwei der beliebtesten Formate, als eine «Zwischen Tüll und Tränen»-Woche beianstand. Die Brautmodenexperten tauschten in dieser Woche ihre gewohnte Umgebung in die Küche ein und stellten ihr Können als Hobbyköche unter Beweis. Vanessa, Hannes, Christina, Nihal und Fan, die sonst mit Maßband und Stecknadel zu sehen sind, nahmen diesmal stattdessen Kochtopf und Pfanne in die Hand und boten den Zuschauern beider Formate auch Einblicke in ihr Privatleben.Den Auftakt legte Vanessa hin, die als Vorspeise beispielsweise karamellisierten Ziegenkäse mit süßen Früchtchen und feurigen Begleitern auftischte. 1,13 Millionen Fernsehende ließen sich für diese Ausgabe begeistern und starteten so mit guten 5,5 Prozent in die Eventwoche. Auch die Zielgruppe war mit 0,34 Millionen Jüngeren stark vertreten. Hier freute sich der Sender über einen hohen Marktanteil von 9,3 Prozent.Der 31-jährige Hannes kochte am darauffolgenden Tag ganz nach dem Motto „Knackig, warm, süß“. Auch wenn sich das Publikum leicht auf 1,09 Millionen Menschen verkleinerte, blieb weiterhin die Quote von 5,5 Prozent stehen. Die 0,30 Millionen Umworbenen waren auf weiterhin überzeugende 9,0 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Christina servierte am Mittwoch Lachs mit Spargel, Sauce Hollandaise sowie Frühkartoffeln. Erneut hielt sich der Sender bei guten 5,5 Prozent, diesmal bei 1,08 Millionen Neugierigen. Die 0,32 Millionen Werberelevanten bauten ihren Marktanteil hingegen auf starke 10,0 Prozent aus.Nihal machte mit ihrem „Orient Deluxe“-Menü am Ende schließlich das Rennen. Als Hauptspeise hatte sie Dreierlei Kebab mit Bulgur-Reis, gebratenem Gemüse und Hirtensalat aufgetischt. Mit 1,21 Millionen Zusehenden – mehr waren zuletzt Mitte Mai mit von der Partie gewesen – sowie einem hohen Marktanteil von 6,2 Prozent wurde hier zudem der Bestwert der Woche eingefahren Auch die 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich mit hervorragenden 11,7 Prozent den Rekordwert und das sogar seit Mitte Juli. Den Abschluss bildete Fan, ganz nach dem Motto „Let’s go Asia“. Auch wenn hier der Tiefstwert der Woche verbucht wurde, waren noch immer 1,02 Millionen Zuschauer mit von der Partie. Zudem wurden überzeugende 5,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,27 Millionen Jüngeren beendeten die Woche mit einer Quote von 9,0 Prozent.Die Spezial-Woche stellte für VOX einen Erfolg auf ganzer Linie dar. Nicht einen einzigen Tag war die Reichweite unter die Grenze von einer Million Zuschauer gerutscht, was zuletzt Anfang Mai gelungen war. Zudem landete man weder auf dem Gesamtmarkt noch in der Zielgruppe auch nur ein einziges Mal unter dem Senderschnitt. Mit den Brautexperten am Herd sicherte sich der Sender somit durchgängig starke Quoten.