«Fortune Hotel» öffnet 2024

England

ITV1 und ITVX kündigen ein spannendes und hochaktuelles neues Reality-Entertainment-Event an, welches sich nach «The Traitors» anhört.

Tuesday's Child hat für den britischen das ITV und schwedischen Sender STV eine neue Game-Show entwickelt. Das achtteilige Format hat Ähnlichkeiten zur erfolgreichen BBC-Show «Die Verräter», die bei RTL startet.Unter der Moderation des unvergleichlichen Stephen Mangan treffen 10 Kandidatenpaare im «The Fortune Hotel» ein, wo sie eine wichtige Aktentasche erhalten. In einem Koffer befindet sich der ultimative Jackpot in Höhe von 250.000 Pfund in bar, acht sind leer, und einer enthält die gefürchtete Early Checkout Card - das Paar, das diesen Koffer am Ende jeder Show in der Hand hält, muss mit einem dramatischen, vorzeitigen Ende seines Aufenthalts rechnen. Jeden Tag haben die Kandidaten die Chance, durch spannende Herausforderungen herauszufinden, wer welchen Koffer hat.Gastgeber Stephen Mangan sagt: "Diese Show hat es in sich, und ich kann es kaum erwarten, meinen Posten als teuflisch höflicher, aber verschmitzter Manager des Fortune Hotels anzutreten. Aber seien Sie gewarnt: Sobald Sie eingecheckt haben, ist nichts mehr so, wie es scheint..."Paul Mortimer, Director of Reality Commissioning bei ITV, sagt: "Ich freue mich sehr darauf, dass unsere Zuschauer dieses Reality-TV-Event erleben werden, das in der glamourösen, aber auch dramatischen Welt des The Fortune Hotel startet. Unsere Hotelgäste (und Spieler) werden einen Querschnitt des Publikums widerspiegeln. Mit einem Auge auf den Preis werden Allianzen zwischen ihnen geschlossen, getestet und auf dramatische Weise gebrochen, während sie alle darum kämpfen, den schwer fassbaren Hauptpreis zu gewinnen. Stephen ist der perfekte Gastgeber, um sowohl die Kandidaten als auch die Zuschauer vom Einchecken bis zum Auschecken zu begrüßen und reibungslos zu führen."