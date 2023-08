Dagmar Manzel verlässt den Franken-«Tatort»

Köpfe

Seit Dienstag wird in Nürnberg und der zehnte Kriminalfilm der Reihe gedreht.

Erst im Juni 2023 wurde der neunte Franken-«Tatort» ausgestrahlt, der erneut hervorragende Quoten für Das Erste erzielte. Doch Dagmar Manzel als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn hat die gemeinsame Reise beendet. Seit Dienstag dreht die Hager Moss Film GmbH in Nürnberg und Umgebung den zehnten Film der Reihe. Max Färberböck, Stefan Betz schrieben das Drehbuch, Färberböck führt auch aktuell Regie.Dagmar Manzel über den Abschied: "Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören. Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur, und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte, und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe. Zum Beispiel Oper inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück Urlaub machen. Es war eine wunderbare, beglückende, intensive, zehnjährige Arbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, besonders mit Stephanie Heckner, die leider viel zu früh verstorben ist. Ihr habe ich sehr viel zu verdanken. Zum Beispiel die Drehbücher, die mit ihr zusammen entwickelt wurden, die wunderbaren Regisseure, die sie ausgesucht hat, mit denen ich arbeiten durfte und natürlich auch die vielen interessanten Schauspieler, mit denen ich zusammen vor der Kamera stehen durfte. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Ich bin dankbar für diese Zeit. Sie hat mich bereichert und glücklich gemacht, und ich durfte Franken und vor allem die Franken kennenlernen und habe dort immer wieder viele schöne Erlebnisse. Paula bleibt in Franken, und ich will dort auch ohne Paula ab und an Land und Leute genießen."Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie: "Es war eine Freude mitzuerleben, wie Dagmar Manzel ihre Figur der Paula Ringelhahn mit Präzision, Klugheit, Tiefe und großem innerem Reichtum lebendig werden ließ. Paula: immer fokussiert auf ihre Zusammenarbeit mit Felix Voss, provokant und zugleich ausgleichend, überraschend und immer beharrlich, mit großem Gespür für die Menschen und ihre seelischen Geheimnisse. Dagmar Manzel hat diese Rolle mit eindrücklicher Präsenz erfüllt und den Tatort aus Franken maßgeblich mitgeprägt. Sie wird uns fehlen im Franken-Team, und wir danken ihr von Herzen für dieses große Schauspielgeschenk. Im elften Tatort aus Franken, der 2024 gedreht und 2025 ausgestrahlt wird, wird Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs, ohne Paula ermitteln. Wer anschließend in das Team des Tatort Franken kommt, wird in Ruhe entschieden und zu gegebener Zeit bekannt gegeben."