Primetime-Check

Wie erfolgreich war das ZDF mit gleich zwei Dokumentation? Punktete der neue ProSieben-Abend?

Das Erste setzte am Dienstag aufund, die Serien verbuchten 4,05 und 3,75 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile wurden mit 16,5 und 15,7 Prozent ausgewiesen, beim jungen Publikum standen 6,0 und 5,2 Prozent auf der Uhr.underreichten 2,35 und 1,86 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 11,4 und 11,2 Prozent. 5,1 und 7,9 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.«ZDFroyal» drehte sich um, das sahen 2,54 Millionen Zuschauer und brachte 10,3 Prozent bei allen sowie 5,8 Prozent bei den jungen Menschen.sicherte sich im Anschluss noch 2,40 Millionen und 10,0 Prozent bei allen und 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Deutlich besser performte das, welches auf 3,17 Millionen Zuschauer kam. Die «37°»-Dokumentationsorgte für 1,96 Millionen, die Marktanteile bei den ab 3-Jährigen bei 15,2 und 11,5 Prozent. Nachrichten und Dokumentation sicherten sich 11,2 und 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die neue ProSieben-Showdebütierte vor 1,03 Millionen, bei den Werberelevanten waren 12,7 Prozent dabei. 1,05 Millionen Menschen verfolgten das-Finale bei RTL und brachten 7,3 Prozent in der Zielgruppe zustande.erzielte 0,45 Millionen Zuschauer bei VOX und sicherte sich 3,4 Prozent in der Zielgruppe.1,47 Millionen Menschen verfolgten die Free-TV-Premiere von, danach erreichte1,36 Millionen. Die Programme fuhren 6,1 und 6,9 Prozent Marktanteil ein.undkamen auf 0,76 und 0,69 Millionen, die Marktanteile bewegten sich in der Zielgruppe auf 6,7 und 6,0 Prozent. Kabel Eins setzte auf(0,75 Millionen) und(0,43 Millionen), die Filme erzielten 7,4 und 6,2 Prozent Marktanteil.