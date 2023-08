«Ahsoka» wurde 14 Millionen Mal abgerufen

International

Disney hat sich zu den Zuschauerzahlen geäußert.

Am vergangenen Mittwoch startete die Disney+-Serie. Die mit Spannung erwartete Serie knüpft an die zahlreichen Animations-Projekte aus der «Star Wars»-Welt an und soll nun mit einer Realfilm-Adaption überzeugen. Laut Disney ist dieses Experiment geglückt. Lucasfilm und The Walt Disney Company sagten, dass die erste Folge von «Ahsoka», "Meister und Apprentice", in der vergangenen Woche der meistgesehene Titel auf Disney+ war. Die Debütepisode wurde 14 Millionen Mal angesehen, was die Serie zur weltweiten Nummer eins auf der Streaming-Plattform macht."«Ahsoka» hat sich bei Menschen aller Altersgruppen zu einem Fan-Favoriten entwickelt, und es ist wunderbar zu sehen, wie sie in ihrer eigenen Hauptserie weiterhin bei den Zuschauern ankommt", sagt Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm."Ich möchte die fantastische Arbeit unseres Kreativteams unter der Leitung von Dave Filoni und Jon Favreau, der unglaublichen Besetzung mit Rosario Dawson an der Spitze und unserer talentierten Crew würdigen - und im Namen des Teams und von Lucasfilm danken wir allen Fans, die «Ahsoka» auf jedem Schritt ihrer Reise begleitet haben, und all jenen, die sie jetzt erst in «Ahsoka» auf Disney+ kennenlernen."