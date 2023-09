«The Gold» bekommt eine internationale Auswertung

International

Paramount wird auf dem hauseigenen Streamingdienst die neue Serie ausstrahlen.

Paramount+ hat den internationalen Start vonverkündet. Die Serie wurde in Zusammenarbeit mit der BBC in Auftrag gegeben und wird in den USA am Sonntag, den 17. September, mit zwei Episoden Premiere feiern. Nach der Premiere werden neue Episoden wöchentlich sonntags exklusiv auf Paramount+ zum Streamen verfügbar sein. In allen internationalen Märkten, in denen Paramount+ verfügbar ist, startet «The Gold» schon am Donnerstag, den 14. September, und alle Episoden werden als Stream verfügbar sein.«The Gold» basiert auf den wahren Ereignissen vom 26. November 1983, als sechs bewaffnete Männer in das Sicherheitsdepot von Brink's-Mat in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow einbrachen und versehentlich auf Goldbarren im Wert von 26 Millionen Pfund stießen. Was als typischer bewaffneter Raubüberfall in der Old Kent Road begann, wurde zu einem bahnbrechenden Ereignis in der britischen Kriminalgeschichte, das nicht nur wegen des Ausmaßes des Diebstahls - damals der größte in der Weltgeschichte - bemerkenswert ist, sondern auch wegen seines weitreichenden Erbes. Die Veräußerung der Goldbarren war die Geburtsstunde der internationalen Geldwäsche; sie lieferte das schmutzige Geld, das den Immobilienboom in den Londoner Docklands befeuerte; sie vereinte Arbeiter- und Wirtschaftskriminelle und hinterließ Kontroversen und Morde in ihrem Gefolge.Die Serie wurde von Neil Forsyth («Guilt») entwickelt und geschrieben. In den Hauptrollen spielen Hugh Bonneville («Downton Abbey»), Dominic Cooper («The Preacher», «The Devil's Double»), Jack Lowden («Small Axe: Mangrove», «Slow Horses»), Charlotte Spencer («The Duke», «Cinderella»), Tom Cullen («Becoming Elizabeth», «Black Mirror»), Emun Elliott («Guilt», «Old»), Sean Harris («Southcliffe», «Mission: Impossible»), Ellora Torchia («Ali und Ava», «Midsommar»), Stefanie Martini («Prime Suspect», «The Last Kingdom»), Daniel Ings («I Hate Suzie», «Lovesick») und Adam Nagaitis («Red Rose», «Chernobyl»). «The Gold» wird von Tannadice Pictures, einem Partner von Objective Fiction, und Paramount Television International Studios koproduziert und bietet zum ersten Mal eine pulsierende Dramatisierung dieser außergewöhnlichen und epischen Geschichte.