Bei Isabella geht eine weitere Beziehung in die Brüche

Soap-Check

Nachdem bei «Alles was zählt» schon Kim sich von Isabelle trennte, macht jetzt auch Kim Schluss.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Carla will nicht, dass Anette im "Carlas" arbeitet und begründet dies mit Anettes krimineller Vergangenheit. Ralf findet das lächerlich. Zumal Carla erwägt, ein Angebot von Malte anzunehmen: Er will in ihr Weingeschäft investieren. Ralf findet das unmöglich. Und so geraten Carla und Ralf immer wieder in einen Streit über den Umgang mit Malte. Tina ist von Anettes Bitte auf Versöhnung überfordert. Doch nach einem Gespräch mit Ben und einer Therapiestunde wird ihr klar, sie muss ihre Wut überwinden, um zur Ruhe zu kommen. Tina bietet Anette an, wieder ins Rosenhaus zurückzuziehen – aber auf Probe! Anette nimmt trotzdem dankbar an.Michael schreibt in Roberts Namen eine E-Mail an Nicole. Vor Erik redet Michael sich seine Gefühle für Nicole aus, doch dann wird er Zeuge, wie Nicole verzaubert lächelnd seine Nachricht liest, und ihm wird klar, dass er tatsächlich etwas für Nicole empfindet. Aber kurz darauf sieht er, wie Robert und Nicole sich küssen. Eleni entzieht sich Leander und eilt verwirrt an Markus‘ Krankenbett. Nachdem auch die anderen Familienmitglieder erfahren haben, dass Markus operiert wurde, besuchen sie ihn im Krankenhaus. Alexandra dankt Leander für die Rettung von Markus‘ Leben und macht ihm ein Friedensangebot, das er erleichtert annimmt. Eleni ist ergriffen und hadert damit, dass dies nicht passiert ist, als Leander und sie noch ein Paar waren. Auch Leander wird klar, dass nun eigentlich nichts mehr zwischen ihnen stehen würde – wenn es Julian nicht gäbe.Joseph weist Annalenas Verdacht, er könnte dement sein, entrüstet zurück. Wird er am Ende einer Untersuchung zustimmen? Franzi verschläft und kommt ausgerechnet am ersten Schultag zu spät. Wie wird das in der Klasse ankommen? Lien muss nach dem ersten Schultag feststellen, dass sie mit den Lansinger Jungs nichts anfangen kann. Oder hat sie etwa doch Gefallen an Till gefunden?Als Dominic zum Treffpunkt mit Eva aufbricht, sitzt ihm die Zeit im Nacken, denn Evas Zeitfenster ist äußerst knapp bemessen. Lulu geht ihr alter Freund Mario nicht mehr aus dem Kopf und sie beschließt, sich ihren Gefühlen zu stellen. Hat Lulus Liebe eine zweite Chance? Als der betrogene Mann von Tobias' One-Night-Stand in der Schillerallee auftaucht, beschließt Vivien, Tobias trotz der herrschenden Eiszeit zu helfen.Isabelle wird nach dem Zerwürfnis mit Kim auch von dem Verlust von Nathalie eigenholt. Sie wendet sich in ihrem Schmerz an Maximilian. Als Ava Leyla als ihre Begleitung für eine Veranstaltung von Kufe und Eis auswählt, ist Chiara verletzt.Maren wird das Gefühl nicht los, dass sie die Frau ist, die an Michis Seite gehört. Katrin gibt ihr zu verstehen, was sie an ihrer Stelle tun würde ... Lilly fragt sich, ob es richtig ist, den Kinderwunsch aufzuschieben. Währenddessen hofft Nihat, dass Lilly vielleicht doch schon früher schwanger wird. Doch Lilly hat die Zügel in der Hand.Mesut ist mit Paula im Bett gelandet. Nach dem Sex mit seiner Stiefschwester ist er immer noch völlig durch den Wind. Paula ist Mesut erst einmal aus dem Weg gegangen. Sie hat das Wochenende spontan bei ihrem Vater in Salzgitter verbracht. Doch mittlerweile ist sie nach Köln zurückgekehrt und ein Aufeinandertreffen mit Mesut unausweichlich. Als sich die beiden zum ersten Mal nach ihrer intimen Begegnung wiedersehen, ist die Stimmung angespannt. Mesut weiß nicht, wie er mit Paula umgehen soll.Toni möchte den Tag bereits am Morgen verfluchen, als die Waschmaschine im Loft den Geist aufgibt. Spontan nimmt sie ihre Schmutzwäsche mit ins Hotel, um sie während der Arbeit zu waschen. Dort wartet allerdings schon die nächste Hiobsbotschaft auf sie: Das Haus ist voll und ihre Kollegin krank. Toni arbeitet wie eine Verrückte, doch als sie dann auch noch von einem weiblichen Gast fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt wird, droht ihr kurzzeitig sogar die Entlassung. Toni kann zwar letztlich alles aufklären, dennoch droht ihr Ärger von ihrem Chef, als der ihre Klamotten in der Hotelwäsche findet. Völlig fertig kehrt sie am Abend zurück und muss sich fragen, wie lange sie diesen Job noch durchhält.