FOX News bleibt stark

Auch nach den vielen Skandalen finden die Fernsehzuschauer zu FOX News.

Das amerikanische Fernsehen befindet sich seit einigen Jahren in einem Umbruch. Die großen Networks erreichen mit ihren fiktionalen Programmen keine wirklich hohen Zuschauerzahlen mehr, weshalb zahlreiche Sportrechte gekauft wurden. Am vergangenen Mittwoch sahen beispielsweise 4,877 Millionen Zuschauer eine neue Ausgabe vonbeim TV-Sender NBC. Zur selben Zeit wollten nur 0,35 und 0,21 Millionen Zuschauer die letzten Folgen vonundschauen.erreichte 3,29 Millionen Zuschauer, der Kochshowgelang es, zu 1,98 Millionen Zuschauern zu kommen. Bei der ABC-Schwester Freeform erreichte eine der letzten-Folgen gar nur 0,059 Millionen Zuschauer.Zur selben Zeit glänzen die Nachrichtensender. Am Mittwoch, dem 23. August, stand die erste Debatte der Republikanischen Präsidentschaftsanwärter auf dem Programm. Der frühere US-Präsident Donald Trump war nicht anwesend. Trotzdem erreichte die fast zweistündige Sendung 11,062 Millionen Zuschauer und schlug damit das normale Network-Fernsehen. Gleichzeitig schalteten 1,741 Millionen Menschen die Debatte bei Fox Business Network ein.FOX News sendete ab 20.30 Uhr bereits eine halbstündige Show als Vorbericht. 3,729 Millionen Zuschauer waren anwesend. Selbst bei den jungen Menschen war die Gesprächssendung ein Hit, am Mittwochabend liefen nur «Big Brother» und «America’s Got Talent» bei den 18- bis 49-Jährigen besser. Für gewöhnlich geht Sean Hannity in der 21.00 Uhr-Stunde auf Sendung, durch die Debatte war er zwei Stunden später dran. 4,39 Millionen Zuschauer schalteten ein. Die Mitternachts-Nachrichten erreichten 1,98 Millionen Amerikaner.Auch tagsüber ist FOX News ein sehr gefragter Fernsehsender. Die erste Stunde der politischen Morningshowverbuchte am Mittwoch 1,07 Millionen, der 08.00 Uhr-Block sicherte sich 1,23 Millionen Zuschauer. Die verschiedenen Sendungen hielten sich tagsüber bei 1,2 bis 1,5 Millionen Zuschauer. In der 17.00 Uhr-Stunde gingauf Sendung, in der Dana Perino, Greg Gutfeld, Jeanine Pirro und Jesse Watters über die Themen des Tages diskutieren. 2,66 Millionen Menschen verfolgen die Sendung. Jesse Watters kam um 20.00 Uhr auf 2,66 Millionen Zuschauer.