«Hitze»: Neuer Podcast von «Boys Club»-Macher

Vermischtes

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg und TRZ haben einen neuen Podcast gelauncht.

Die «Boys Club»-Produzenten TRZ Media, zu denen unter anderem «ZDF Magazin Royale»-Moderator Jan Böhmermann und seine Chefredakteurin Hanna Herbst gehören, haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht. In Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg entsteht. Der Podcast startet am Donnerstag, 31. August 2023, in der ARD Audiothek und allen Medien, die Podcasts verbreiten.Die Moderatorin Daphne Ivana Sagner und die Journalistin Céline Weimar-Dittmar haben über sechs Monate lang mehrere Mitglieder der "Letzten Generation" bei Gerichtsverhandlungen, Straßenblockaden, Protesten und vor allem in ihrem Alltag beobachtet. Da ist zum Beispiel Solvig Schinköthe, die als Mutter von vier Kindern in Magdeburg lebt. Zwei von ihnen und sie selbst sind bei der "Letzten Generation" aktiv. Mit ihrer Tochter Lina hat sie schon eine Nacht in einer Gefängniszelle verbracht. Wie lassen sich Protest und Familie vereinbaren? Jakob Beyer aus Berlin brach mit Mitte 20 seine Ausbildung zum Zimmermann ab, um hauptberuflich Aktivist zu werden. Theo und Lena Schnarr aus Greifswald beschäftigen sich als Wissenschaftler mit der Bedrohung durch den Klimawandel. Gemeinsam gehen sie auf die Straße. Carla Rochel leitet das Presseteam der "Letzten Generation".In sechs Episoden entsteht ein kritisches Porträt der Bewegung. Wie fühlt es sich an, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die nach eigener Überzeugung die Welt retten will? Und dabei immer wieder mit dem Gesetz und Teilen der Gesellschaft in Konflikt gerät? Moderatorin Daphne Sagner ist den Zuschauern aus dem TikTok-Format «Dive In» bekannt. Céline Weimar-Dittmar kommt aus Kreuzberg und hat die „Young Utopians“ gegründet.