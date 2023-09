Onyx startet «Drive with Swizz Beatz»

US-Fernsehen

Die sechsteilige Show wurde in Los Angeles, New York, Houston, Atlanta, Japan und Saudi-Arabien gedreht.

Onyx Collective kündigte an, dass die Automobil-Doku-Serieam Donnerstag, den 16. November, auf Hulu Premiere haben wird. Alle sechs Episoden werden zum Streamen zur Verfügung stehen und zeigen Drehorte im In- und Ausland, darunter Los Angeles, New York, Houston, Atlanta, Japan und Saudi-Arabien.«Drive with Swizz Beatz» besuchen die Hip-Hop-Legende und Autosammler Swizz Beatz und sein Sohn Nasir Dean (auch bekannt als Note Mercato) autobegeisterte Reiseziele, wo sie die unverwechselbare Autokultur der jeweiligen Region untersuchen und zwei ansonsten ungleiche Autoclubs über die gemeinsame Liebe zu allem, was mit Autos zu tun hat, und über die Wertschätzung dessen, was es heißt, allein durch schieres Fahren die Chancen zu übertreffen, zusammenbringen.Produziert wird die Serie von Jay Brown und Ty-Ty Smith von Ty-Ty und Jay Brown Productions, Raymond Garcia von Major TV, Emmet Dennis von Black Drive Originals und Christian Sarabia von 51 Minds. Die Show wird in den USA exklusiv auf Hulu, in Lateinamerika auf Star+ und in allen anderen Ländern auf Disney+ ausgestrahlt.