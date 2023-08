Hayu setzt zwei Reality-Shows fort

TV-News

Die Sendungen «Real Housewives of Salt Lake City» und «Couthern Charm» starten im September.

Der Streamingdienst Hayu, der zu NBCUniversal gehört und sich an ein englischsprachiges Publikum richtet, wird wieder neue Folgen der beliebten Bravo-Realitys anbieten. Der Clou: Fans der Shows erhalten die neuen Geschichten bereits einen Tag nach der US-Premiere. Am 6. September startet der Streamingdienst mit der vierten Staffel vonLisa Barlow, Monica Garcia, Heather Gay, Angie Katsanevas, Meredith Marks und Whitney Rose haben sich mit millionenschweren Geschäftsabschlüssen ihr eigenes Paradies inklusive Luxuswohnungen geschaffen. In der neuen Staffel kämpfen sie sich durch eine Gesellschaft, die von Religion, Schönheit, Reichtum sowie Perfektion geprägt ist und stoßen dabei auf so manches Hindernis.Ab dem 15. September kehrtmit der neunten Staffel zurück. Venita Aspen, Leva Bonaparte, Craig Conover, Olivia Flowers, Taylor Ann Green, Austen Kroll, Madison LeCroy und Shep Rose kehren in den Süden zurück. Neu in der Serie sind Rod Razavi und Jarrett "JT" Thomas, die nicht davor zurückschrecken, sich mit den Ex-Partnern einiger Damen anzulegen. Auch ein langjähriger Freund der Gruppe, Rodrigo Reyes, mischt mit. Die Grande Dame des Charleston, Patricia Altschul, ist zurück und wacht mit ihrem Sohn Whitney Sudler-Smith über die Gruppe. Neue Beziehungen werden geknüpft, Feindschaften entstehen, doch alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen, denn die Südstaaten-Gesellschaft sieht sich mit schockierenden Anschuldigungen konfrontiert, die das vermeintlich unzerstörbare Band zerreißen könnten.