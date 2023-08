«Jenseits der Spree» startet im Oktober

TV-News

Der Fernsehsender ZDF hat inzwischen das Datum der ersten Folge bekannt gegeben.

Jürgen Vogel ist erneut als Robert Heffler zu sehen. Die zweite Staffel der Krimiseriestartet am Freitag, 5. Oktober, um 10.00 Uhr in der ZDF-Mediathek. Die lineare Free-TV-Premiere ist für Freitag, 13. Oktober, um 20.15 Uhr geplant. Den Auftakt macht die Folge „Du bist mein“, in der Hefflers Partnerin Mavi im Krankenhaus ermittelt.Die Auszubildende Annabelle wird nach ihrer Schicht an einer Bushaltestelle vor einen fahrenden Lastwagen gestoßen. Im Krankenhaus erfährt Mavi unterdessen, dass jemand vor kurzem eine Todesanzeige für Annabelle in einer Zeitung aufgegeben und mehrere Kündigungsschreiben in ihrem Namen verfasst hat. Wer hat es auf die Auszubildende abgesehen? Hat ein Stalker sie umgebracht?Das ZDF zeigt insgesamt sechs neue Folgen. Die Koproduktion von ZDF, SRF und ZDF Studios war zuletzt sehr erfolgreich. Das Drehbuch stammt von Etienne Heimann, Regie führte Neelesha Barthel.