HBO sägt «The Idol» ab

US-Fernsehen

Die Serie mit Abel „The Weeknd“ Tesaye und Lily-Rose Depp bekommt keine zweite Staffel.

Der Pay-TV-Sender HBO hat die Seriefür beendet erklärt. "The Idol" war eines der provokativsten Originalprogramme von HBO und wir freuen uns über die starke Resonanz beim Publikum", sagte ein Sprecher von HBO. "Nach reiflicher Überlegung haben sowohl HBO als auch die Autoren und Produzenten entschieden, keine zweite Staffel zu produzieren. Wir sind den Autoren, der Besetzung und der Crew für ihre unglaubliche Arbeit dankbar".Hauptdarsteller Moses Sumney erklärte gegenüber dem Branchenmagazin „Variety“, dass es sich nur um eine Miniserie handele. Da’Vine Joy Randolph sagte dem Mediendienst, er glaube an eine zweite Staffel. Die Serie hatte immer wieder Probleme. Viele Szenen wurden vom neuen Regisseur Sam Levinson gedreht. Ursprünglich war Amy Seimetz als Regisseur engagiert worden.Auch die Fachwelt war von «The Idol» nicht gerade begeistert. “Es handelt sich um eine ältere, noch stärker stilisierte Version der zweiten Staffel von «Euphoria»“, sagte „The Hollywood Reporter“ „Statt einer Highschool-Schülerin, die mit ihren Süchten zurechtkommen muss, ist es ein trauernder Popstar, der versucht, ein Comeback zu inszenieren. «The Idol» zeigt einen Schimmer von Potenzial, wenn es aufhört, so sehr zu versuchen, schockierend zu sein. Die Sexszenen zwischen Depp und Tesfaye sind so anstrengend, dass jedes Gefühl von Erotik verloren geht. Es ist eine Erleichterung, wenn sich die Serie von ihnen entfernt und sich auf Joceylns Kampf um ein Comeback konzentriert.“