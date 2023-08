Max und AMC+ kooperieren

Vermischtes

Die Abonnenten von Max erhalten für zwei Monate Zugang zu zahlreichen AMC-Formaten.

Max-Abonnenten können sich freuen, wenn die Verantwortlichen von Warner Bros. Discovery haben mit AMC eine nette Werbeaktion ausgehandelt. Zwischen dem 1. September und 31. Oktober 2023 bekommen die Zuschauer zahlreiche weitere Inhalte geliefert. Der Kunde muss keine Kündigung vornehmen, da man eine Art „Pop-Up-Store“ eröffnet.Die AMC+ Inhalte, die während des 60-tägigen Zeitraums auf Max verfügbar sind, sind: «Fear the Walking Dead» (Staffeln 1-7), «Anne Rice's Interview With the Vampire» (Staffel 1), «Dark Winds» (Staffel 1), «Gangs of London» (Staffeln 1-2), «Ride With Norman Reedus» (Staffeln 1-5), «A Discovery of Witches» (Staffeln 1-3) und «Killing Eve» (Staffeln 1-4)."Abonnenten wenden sich an Max, um eine große und vielfältige Auswahl an Geschichten für den ganzen Haushalt zu finden", sagte Meredith Gertler, EVP of Global Content Strategy, Planning and Analysis bei Warner Bros. Discovery, in einer Erklärung. "Das AMC+ collection pop-up ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir innovative Strategien nutzen können, um unser Content-Angebot aufzuwerten.""AMC Networks macht großartige Serien, und unser Ziel ist es, diese Serien so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, und zwar auf eine Art und Weise, die den Zuschauern am besten dient", fügte Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks, hinzu. "Diese Promotion-Vereinbarung mit Warner Bros. Discovery ist eine großartige Gelegenheit, Millionen von Max-Abonnenten in den USA zwei volle Monate lang einige unserer beliebtesten und von der Kritik gefeierten Programme zu präsentieren."