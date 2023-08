Sat.1 zeigt wieder «The Taste»

TV-News

Im Herbst geht es mit der zwölften Staffel weiter. Dann ist auch Frank Rosin wieder mit an Bord.

Im Frühjahr überraschten die Programmplaner aus Unterföhring mit der Nachricht, dassim Frühjahr ausgestrahlt wird. Die sieben Folgen der elften Staffel wurden im Mai und Juni 2023 ausgestrahlt und fuhren nur mäßige Quoten ein. Keine der neuen Folgen erreichte mehr als eine Million Zuschauer.Das Besondere an der elften Staffel: In der von Angelina Kirsch moderierten Show waren 21 Kandidatinnen und Kandidaten aus den vorangegangenen Staffeln wieder mit von der Partie. Jetzt hat Sat.1 bekannt gegeben, dass es im Herbst eine weitere Staffel der TV-Show geben wird. Ausgestrahlt wird die von Redseven Entertainment produzierte Show ab Herbst 2023.Wieder mit dabei ist Sternekoch Frank Rosin. Rosin: „Die kurze «The Taste»-Pause hat mir gut getan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich gemerkt, dass es noch zu früh ist, den Kochlöffel abzugeben. Ich freue mich auf gute und inspirierende Köchinnen und Köche bei «The Taste» im Herbst". Mit an Bord sind auch Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue.