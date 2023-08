Am 1. Dezember geht «Power Book III» weiter

US-Fernsehen

Mit großen Emotionen und noch höheren Einsätzen kehren wir in die Southside von Jamaica, Queens zurück, genau dorthin, wo wir die Familie Thomas am Ende der zweiten Staffel zurückgelassen haben.

STARZ kündigte die mit Spannung erwartete Premiere der dritten Staffel vonan, die am 1. Dezember startet. Neue Episoden von «Raising Kanan» werden wöchentlich freitags um Mitternacht auf der STARZ-App, allen STARZ-Streaming- und On-Demand-Plattformen und international auf der Premium-Streaming-Plattform LIONSGATE+ in Großbritannien und Irland verfügbar sein. Im linearen Fernsehen wird die Serie um 20:00 Uhr in den USA und Kanada auf STARZ ausgestrahlt.Die Emotionen kochen hoch, und es steht noch mehr auf dem Spiel. Die Familie Thomas befindet sich am Ende der zweiten Staffel in Southside Jamaica, Queens, und ist in Aufruhr, nachdem die Mafia Raquel, Marvin und Lou-Lou angegriffen hat. In den letzten beiden Staffeln von «Raising Kanan» hat Kanan Stark langsam die Wahrheit über seine Mutter, aber auch über sich selbst erfahren. Es war eine quälende Reise für ihn und alle um ihn herum. Mit jeder neuen Enthüllung war Kanan gezwungen, sich mit dem scheinbar unendlichen Netz aus Geheimnissen und Lügen seiner Familie auseinanderzusetzen.Neben Miller, Curtis, Pierce, Woods und Danza spielen in «Raising Kanan» Omar Epps als Detective Malcolm Howard, London Brown als Marvin Thomas, Malcolm Mays als Lou-Lou Thomas, Hailey Kilgore als Jukebox, Joey Bada$$ als Unique, Shanley Caswell als Detective Burke und Antonio Ortiz als Famous zu sehen.«Power Book III: Raising Kanan» ist die zweite Serie in der erweiterten «Power»-Universums-Franchise. Sascha Penn fungiert als Showrunner und ausführender Produzent für die dritte Staffel. Die «Power»-Universumsserie wird von der Schöpferin und Showrunnerin der Originalserie «Power», Courtney A. Kemp, über ihre Produktionsfirma End of Episode, Curtis "50 Cent" Jackson über G-Unit Film and Television und Mark Canton über Atmosphere Entertainment MM produziert.