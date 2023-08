Böhmermann legt Mitte Oktober eine Pause ein

TV-News

Dafür kommt «Wir sind die Meiers» wieder ins Programm.

Am Freitag startet dasin die neue Staffel. Die Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld ist mit «Lass dich überwachen!» noch mit einer weiteren Sendung im ZDF vertreten. Doch am Freitag, 13. Oktober 2023, legen Jan Böhmermann und seine Kollegen eine kurze Pause ein.Stattdessen zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen auf dem Sendeplatz «ZDF Magazin Royale» noch einmal die Sketchreihe, die im Sommer im Programm zu sehen war. Das halbstündige Best-of wird im Anschluss an eine reguläre Ausgabe der «heute-show» gezeigt. Die Sketchshow konnte im Sommer nicht punkten, als Lead-Out von Oliver Welke wird sie wohl die besten Reichweiten erzielen.Um 23.30 Uhr schicken die Mainzer eine neue Ausgabe vonauf Sendung. Die Büchertalk-Sendung mit Thea Dorn stellt wieder vier herausragende Neuerscheinungen vor. Die Sendung wird im Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet. Die Einschaltquoten sind nicht besonders gut.