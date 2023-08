Jahres-Bestleistung für «Immer wieder Sonntags»

Quotennews

Überraschung am Morgen - «Immer wieder Sonntags» holt sich einen neuen Bestwert für das laufende Kalenderjahr.

Zwischen Anfang Mai und eben dem gestrigen Sonntag lief im Ersten die bekannte und gewachsene Reihe. Alles drehte sich in diesem Finale um Stefan Mross, denn der Moderator führte hochemotional und teilweise unter Tränen gerührt durch die letzte Sendung des Sommers. Wie es sich für eine starke Schlagershow am Sonntagmorgen gehört, ließ die Liste der Gäste keinerlei Wünsche offen. Beatrice Egli war da, Eloy de Jong, Lucas Cordalis, Joey heindle und unter anderem Vinvent Gross.Da überrascht es nicht, dass «Immer wieder Sonntags» mit der finalen Folge des Sommers die beste Reichweite des Jahres erzielen konnte. Insgesamt kamen 1,47 Millionen Zuschauer zusammen, sodass sich ein Marktanteil von überzeugenden 16,4 Prozent festigen konnte. Doch nicht genug, sogar die 14- bis 49-Jährigen sahen recht gut aus. Es konnten 0,14 Millionen jüngere Zuschauer definiert werden, hier waren demnach 7,2 Prozent am entsprechenden Markt möglich.Und tatsächlich schalteten die Zuschauer gezielt für die Mross-Show ein. Direkt im Anschluss verlor die «Tagesschau» rund ein Drittel der Reichweite, es blieben noch 1,05 Millionen. Der danach folgende «Presseclub» sank weiter auf 0,75 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil dann bei 7,5 Prozent ankam. Die jüngeren Zuschauer sollten über hier auf 0,06 Millionen gesunken sein, sodass nur noch 2,8 Prozent am Markt drin waren.