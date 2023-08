Miniserie «Nackt über Berlin» startet

TV-News

Die Serie ist eine Koproduktion zwischen SWR und arte.

Der Südwestrundfunk und arte starten die Serie. Die sechsteilige Serie ist ab 5. Oktober in der arte-Mediathek verfügbar, ab 6. Oktober steht das Format auch in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Die sechsteilige Serie mit Lorenzo Germano, Thorsten Merten und Anh Koah Tran läuft am 12. Oktober bei arte und am 13. Oktober im Ersten.Jannik und Tai sind zwei Außenseiter, die an ihrer Schule nicht ernst genommen werden. Dabei sind sie die besten Freunde, hofft zumindest der gutmütige Klassik-Nerd Jannik, der heimlich in Tai verliebt ist. Als die beiden eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schulleiter Jens Lamprecht auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn dort ein. Ein Scherz natürlich. Doch Tai lässt den Direktor nicht wieder raus. Stattdessen nutzt er seine technischen Fähigkeiten, um Lamprechts Hightech-Wohnung komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Lamprecht muss feststellen, dass er zum Gefangenen geworden ist, total überwacht von einer anonymen Instanz, die sich Gott nennt und nach seinen Sünden sucht. Jannik wiederum erkennt, dass Tai den Direktor für den Tod einer Mitschülerin verantwortlich macht. Je mehr sich Lamprechts Zustand auflöst, je deutlicher Tais grimmige Freude darüber wird, desto mehr gerät Jannik zwischen Familienleben, Liebessehnsucht und Verantwortungsgefühl in die Bredouille.Zum Ensemble der Serie gehören u.a. Alwara Höfels, Devid Striesow, Christina Große, Sidney Fahlisch, Kathrin Angerer, Heiko Pinkowski, Serafin Mishiev, Stephan Luca, Thandi Sebe und Leander Lesotho. Produzentin der Serie ist Milena Maitz, Producer Fabian Pöhlmann. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner, SWR und Claudia Tronnier, ARTE.