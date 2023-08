Fitness-Sitcom «Sweat» kommt

TV-News

Die Serie mit Phil Laude wird Mitte September vom SWR in die ARD Mediathek gestellt.

Vor rund eineinhalb Jahrzehnten gründete Phil Laude mit seinen Freunden den YouTube-Kanal Y-Titty, der 2015 eingestellt wurde. Seitdem ist der ehemalige YouTuber auch als Schauspieler unterwegs: So spielte er in dem Drama «Unsre wunderbaren Jahre» und in der Das Erste Sitcom «Almania» mit.Inzwischen haben der Südwestrundfunk (SWR) und Laude ein weiteres Projekt realisiert. Es handelt sich um die Fitness-Sitcom, die am 9. September 2023 mit allen sechs Folgen in der ARD Mediathek verfügbar sein wird. Geschrieben wurde die Serie von Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld.«Sweat» handelt von der "Perle", einem etwas in die Jahre gekommenen Fitnessstudio, das aufgrund wachsender Konkurrenz ums Überleben kämpfen muss. Der Schauspieler und Möchtegern-Influencer Theo Anders (Phil Laude) kommt ins Spiel und soll für frischen Wind sorgen. Doch seine Ideen und Allüren stoßen beim Team der "Perle" (Zeynep Bozbay, Bozidar Kocevski, Precious Wiesner, Tina Pfurr und Detlev Buck) auf wenig Gegenliebe.