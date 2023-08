Wenig Interesse bei RTLs mit Wohnwahnsinn

Quotennews

Aber am späten Abend kommen die übernatürlichen Phänomene von Dr. von Lucadou nicht an.

Seit knapp zehn Jahren steigen die Mieten in deutschen Städten ungebrochen. Viele Familien suchen weiterhin nach bezahlbarem Wohnraum und können kaum erschwingliche Vier Wände finden. Nun nahm sich auch RTL diesem Thema an und sendete ein «stern TV Spezial». Nur 1,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten das Thema „Wohnwahnsinn in Deutschland!“, welches enttäuschende 4,8 Prozent Marktanteil holte. Die Sendung aus Köln verbuchte 0,44 Millionen junge Zuschauer, womit man mittelmäßige 10,2 Prozent Marktanteil einfuhr.Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr sendeten die Kölner, das mit Pinar Atalay 0,91 Millionen Menschen verbuchte. Die Sendung aus Berlin verzeichnete einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der Nachrichtenüberblick einen Marktanteil von acht Prozent, es wurden 0,29 Millionen Werberelevante gemessen.Die Reportagehatte um 22.35 Uhr Premiere. RTL räumte dem Parapsychologen 85 Minuten Sendezeit ein, der mit den RTL-Reportern Moritz Harms und Katja Bigalke durch das Land reiste und paranormale Vorkommisse erforschte. Dies taten sich 0,48 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil betrug schwache vier Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,14 Millionen, das deutete auf 5,6 Prozent Marktanteil.Mit demgingen 9,1 Prozent der jungen Leute ins Bett. Das Specialim Gespräch mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sahen 0,29 Millionen Zuschauer, wovon 0,10 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten. Der Marktanteil lag dieses Mal bei 7,8 Prozent.