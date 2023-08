Eurosport zeigt Frauen-Handball

TV-News

Schon am kommenden Samstag wird die neue Saison angepfiffen.

Für Fans des Frauenhandballs lohnt sich ein Blick auf Eurosport . Der Sender hat sich die Rechte an der Handball Bundesliga Frauen (HBF) gesichert und zeigt die Spiele in der Regel freitags gegen 19.30 Uhr. Den Auftakt macht der zweite Spieltag, wenn der VfL Oldenburg in der Oldenburger EWE-Arena auf den Buxtehuder SVU trifft.Auch der Supercup und der DHB-Pokal werden übertragen. Der Supercup findet am kommenden Samstag statt. In der MHP-Arena in Ludwigsburg treffen die SG BBM Bietigheim und die HSG Bensheim/Auerbach aufeinander. Eurosport1 berichtet ab 18.50 Uhr aus der Halle, Anpfiff ist um 19.00 Uhr.Christoph Wendt, Geschäftsführer der HBF: „Wir freuen uns, dass wir nach dem neuen Rechtevertrag mit Sportdeutschland.TV und der Sublizenz-Vergabe an Dyn mit Eurosport einen weiteren renommierten Medienpartner gewinnen konnten. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Spiele einen festen Platz im Free-TV erhalten und wir weiterhin deutschen Spitzenhandball einer breiten Masse zugänglich machen können. Wir setzen damit den Prozess der Weiterentwicklung und Professionalisierung unserer Liga fort.“Gernot Bauer, Head of Sports bei Warner Bros. Discovery Deutschland: “Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen Eurosport-Premiere 2019, die HBF wieder regelmäßig ins Programm zu nehmen. Mit dem regelmäßigen Programmplatz am Freitagabend wollen wir weiterhin Frauensport ins Rampenlicht rücken und die Top-Partien der Liga der Handball-Fangemeinde frei zugänglich im TV präsentieren.”