RTL holt Claudelle Deckert zurück

Vermischtes

Ende August wird bei UFA Serial Drama eine Eventwoche mit der Schauspielerin aufgezeichnet.

Im März 2023 verabschiedete sich Claudelle Deckert aus der RTL-Soap, doch bereits Ende August 2023 wird die Schauspielerin ihre Rolle in dem Format wieder aufnehmen. UFA Serial Drama dreht eine Eventwoche, die dann zwischen dem 6. und 10. November 2023 auf RTL ausgestrahlt wird.„Vertrau mir - Ich bin dein Mörder“ heißt die Themenwoche. Die Produktionsfirma spricht von einer spannenden Story. Eigentlich war Eva Wagner (Deckert) mit dem Architekten Dominic Adams (Jo Weil) nach Brüssel ausgewandert. Doch nun muss sie untertauchen. Schauspielerin Deckert will auch weiterhin in der Schillerallee auftauchen: „Immer, wenn es spannend wird, darf Eva natürlich nicht fehlen bzw. oft ist ja gerade sie der Anlass dafür. Ich freue mich sehr, dass ich ein Teil von «Unter Uns» bin und hatte einfach Sehnsucht nach meiner zweiten Familie. Ich komme immer mal wieder zu Besuch und sorge für Aufregung!“Schauspielerin Deckert ist mit Unterbrechungen seit 22 Jahren in der RTL-Serie zu sehen. Produzent ist Guido Reinhardt, Creative Producerin ist Claudia Danne. Line Producer ist Erik Krämer. RTL-Redaktion ist Frauke Holler, Executive Producer bei RTL sind Katharina Katzenberger und Christiane Ghosh.