Sportlich schwach - stark im TV: Die «Leichtathletik-WM»

Quotennews

Aus deutscher Sicht zeigt die «Leichtathletik-WM» aus Budapest zwei Gesichter. Die Übertragungen funktionieren im TV sehr gut - sportlich läuft es für die deutschen AthletInnen aber gar nicht.

Nun ist es fix: Keine einzige Medaille für deutsche AthletInnen bei derin Budapest. Der sportlichen Enttäuschung kann einzig die erfolgreiche Bilanz der TV-Übertragungen gestellt werden. Den finalen Tag nahm sich gestern das ZDF ins Programm, erneut mit starken Zahlen. Schon am frühen Morgen zeigte das ZDF vor ordentlichen 0,34 Millionen Zuschauern den Marathon der Männer. Mit dem verbundenen Marktanteil von 8,0 Prozent gewann Victor Kiplangat aus Uganda, jüngere Zuschauer ließen sich 0,04 Millionen definieren. Damit waren 5,4 Prozent Marktanteil drin.Ab 14:00 Uhr ging es dann in eine drei Stunde lange Live-Schalte. Unter anderem gab es den Sieg der Ukrainerin Yaroslava Mahuchikh im Stabhochsprung der Damen, den Speerwurf der Männer sollte Neeraj Chopra aus Indien gewinnen. Julian Weber verpasst hier knapp als Vierter eine deutsche Medaille. Doch das ZDF zeigte Mittags diemit der Partie «Deutschland - Australien». Das Event verfolgten nun bessere 1,46 Millionen Zuschauern, sodass der Marktanteil auf 12,7 Prozent steigen konnte. Die jüngere Zuschauerschaft steigerte sich auf 0,18 Millionen Fernsehende, hier entwickelte sich der Marktanteil auf 7,5 Prozent.Um 20:15 Uhr flimmerten dann im Zweiten die letzten Übertragungen über den Bildschirm. Das 5000 m-Finale der Männer ging an den Norweger Jakob Ingebrigtsen, das 800 m-Finale der Frauen gewann Mary Moraa aus Kenia. Die jeweilige 4x400m-Staffel-Finals gingen bei den Männern an die USA, bei den Frauen dominierte die Niederlande. Die letzten Bilder sahen im ZDF noch 4,68 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil schlussendlich bei 17,5 Prozent landete. Die 14- bis 49-Jährigen konnten 1,08 Millionen Zuschauer vermelden, hier war ein Marktanteil von 19,1 Prozent möglich. Damit war der letzte Tag der «Leichtathletik-WM» aus TV-Sicht der erfolgreichste des Turniers.