«Jaane Jaan» startet noch im September

Der neue Comedy-Film ist in knapp drei Wochen zu sehen.

Netflix hat den Titel und das Premierendatum für einen seiner am meisten erwarteten Filme bekannt gegeben., unter der Regie von Sujoy Ghosh, mit Kareena Kapoor Khan in ihrem Streaming-Debüt, Jaideep Ahlawat und Vijay Varma in den Hauptrollen, wird am 21. September 2023 starten. Die Ankündigung wurde von den Fans von Kareena Kapoor schon lange erwartet, die sich auch freuen können, da der Film an ihrem Geburtstag startet.Das Video nimmt Sie mit in die Welt von Jaane Jaan und zeigt Sujoy Ghoshs typischen Krimi-Regiestil, in dem Kareena Kapoor Khan in einem ganz neuen Look zu sehen ist, mit nacktem Gesicht, auffallend und in der Rolle einer Mutter. Jaideep Ahlawat, dessen Look Sie zum Staunen bringen wird, und Vijay Varma, der die Rolle eines gutaussehenden Polizisten spielt. Der Film ist in Kalimpong angesiedelt und ist die offizielle Verfilmung des Bestsellers „Devotion of Suspect X“ von Keigo Higashino.Sujoy Ghosh spricht über den kommenden Film: "«Jaane Jaan» basiert auf dem Buch, das ich schon seit langer Zeit liebe. Seit dem Tag, an dem ich ‚Devotion of Suspect X‘ gelesen habe, wollte ich es verfilmen. Es war die erstaunlichste Liebesgeschichte, die ich je gelesen hatte, und dank Kareena, Jaideep und Vijay ist diese Geschichte heute auf der Leinwand lebendig. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet, diese Geschichte zu erzählen, und hoffentlich wird das Publikum sie genauso lieben wie wir.