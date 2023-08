«Little Bird» läuft bei PBS

US-Fernsehen

PBS gab bekannt, dass das gefeierte kanadische Dramaam 12. Oktober um 21:00 Uhr ET auf PBS und auf allen PBS-Plattformen in den USA Premiere haben wird. Die sechsteilige, einstündige Serie, die von Rezolution Pictures und OP Little Bird sowie den kanadischen Sendern Crave und APTN in Zusammenarbeit mit Fremantle produziert wird, befasst sich mit dem universellen Thema der Resilienz im Angesicht von Trauma und Verlust. Sie folgt Bezhig Little Bird (Darla Contois), die sich auf den Weg macht, ihre leibliche Familie zu finden und die verborgene Wahrheit ihrer Familiengeschichte aufzudecken.PBS sendet und streamt außerdem «Coming Home», eine 90-minütige Begleitdokumentation, die den historischen Kontext des Sixties Scoop am 12. Oktober um 22:00 Uhr beleuchtet. Unter der Regie von Erica Daniels (Run as One) erforscht die Dokumentation die Verbindungen zwischen der bahnbrechenden Bewegung für indigene Erzählsouveränität und den Auswirkungen des Kinderfürsorgesystems, wie sie von den indigenen Kreativen, der Crew und den Beratern des Sixties Scoop in der Serie «Little Bird» erlebt wurden. «Coming Home» bietet einen strukturierenden roten Faden, verwoben mit Interviews mit Darstellern, Crewmitgliedern und Gemeindemitgliedern, die persönliche Verbindungen zum Sixties Scoop aufzeigen.Bezhig Little Bird wurde aus ihrem Zuhause im Long Pine Reserve in Saskatchewan vertrieben und im Alter von fünf Jahren von einer jüdischen Familie in Montréal adoptiert, wo sie Esther Rosenblum wurde. Jetzt, in ihren 20ern, sehnt sich Bezhig nach der Familie, die sie verloren hat, und ist bereit, alles zu opfern, um sie zu finden. Ihre Suche führt sie in die kanadischen Prärien, Welten entfernt von allem, was sie kennt. Als sie beginnt, ihre Geschwister aufzuspüren, kommt sie dem Geheimnis ihrer Adoption auf die Spur und entdeckt, dass ihre Verhaftung mit einer rassistischen Regierungspolitik zusammenhing, die heute als Sixties Scoop bekannt ist. Bezhigs Identitätsgefühl gerät ins Wanken, und sie ist gezwungen, sich darüber klar zu werden, wer sie ist und wer sie werden will.