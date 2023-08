Disneys VFX-Mitarbeiter gründen eine Gewerkschaft

Vermischtes

Die Männer an den superschnellen Computern wollen nicht nur Effekte bauen, sondern auch sich nun gewerkschaftlich organisieren.

Die Spezialeffekt-Künstler der Walt Disney Studios wollen sich gewerkschaftlich organisieren und haben nun beim Nation Labor Relations Board (NLRB) einen Antrag auf eine Gewerkschaftswahl eingereicht. Über 80 Prozent der 18 VFX-Mitarbeiter von Walt Disney Pictures stimmten für die Gründung einer Gewerkschaft."Heute haben mutige Visual-Effects-Mitarbeiter bei Walt Disney Pictures die Angst und das Schweigen überwunden, die unsere Gemeinschaft jahrzehntelang daran gehindert haben, am Arbeitsplatz eine Stimme zu haben. Mit einer überwältigenden Mehrheit dieser Crews, die ein Ende der 'Art und Weise, wie VFX immer war' fordern, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass es bei unserer Kampagne nicht um ein Studio oder ein Unternehmen geht. Es geht um VFX-Beschäftigte in der gesamten Branche, die die uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um uns zu erheben und einen besseren Weg in die Zukunft zu finden", sagte IATSE VFX-Organisator Mark Patch in einer Erklärung."Die Entschlossenheit dieser VFX-Beschäftigten ist nicht nur lobenswert, sie ist bahnbrechend. Ihre kollektive Aktion gegen den Status quo stellt in diesem kritischen Moment in unserer Branche eine seismische Verschiebung dar. Der Chor der Stimmen, die einen Wandel fordern, ist beispiellos und zeigt, dass es bei unserer vereinten Bewegung nicht um ein einzelnes Unternehmen geht, sondern darum, einen Präzedenzfall für Würde, Respekt und Fairness für alle zu starten", sagte der internationale Präsident der IATSE Matthew D. Loeb.