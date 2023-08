«Grill den Henssler - Sommer Special» lässt wieder nach

Quotennews

Von einem guten Auftakt ging es ins Negative zurück, dann wurde es besser, jetzt wieder schlechter. Die Achterbahnfahrt des «Sommer-Special» geht weiter.

Folge vier vomund mit dieser Besetzung wollte man bei der roten Kugel wohl nichts anbrennen lassen. Neben den bekannten Persönlichkeiten Steffen Henssler, der Jury und Moderatorin Laura Wontorra zog man bei den Kandidaten jedes Register. Es kochten Bruce Darnell, Chryssanthi Kavazi und Oliver Pocher gegen den Henssler. Die großen Namen gingen jedoch nach hinten los. Folge vier des «Sommer-Special» wollten lediglich 1,25 Millionen Zuschauer sehen, damit ging es im Vergleich zur Vorwoche (1,26 Millionen) etwas zurück. Der Marktanteil ging mit 5,8 Prozent in Ordnung, überzeugte jedoch auch nicht auf ganzer Linie.Die klassische Zielgruppe sollte mit 7,4 Prozent am entsprechenden Markt weiter funktionieren, jedoch auch Abstriche in Kauf nehmen müssen. Zwar reduzierte sich im Vergleich zur Vorwoche (0,38 Millionen) gleichermaßen die Reichweite, das Gesamtbild mit 0,33 Millionen Umworbenen stimmt jedoch. Gerne hätte VOX zweifelsohne mehr Zuschauer aus den Vorprogrammen mit in den Abend genommen. Ab 17 Uhr funktioniertebereits mit 0,87 Millionen Zuschauern und 0,23 Millionen Werberelevanten sehr gut. Die Marktanteile lagen hier bei 5,8 und 7,7 Prozent.Ab 18:10 Uhr folgte die gewohnte Doppelfolge von. Hier steigerte sich das Interesse auf 0,90 und schließlich 1,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass die Marktanteile bei 5,0 und 5,8 Prozent landeten. Aus der Zielgruppe konnten hier zunächst 0,18 Millionen Umworbene gemessen werden, so waren vorerst 5,2 Prozent möglich. Mit der zweiten Folge steigerte sich die Reichweite auf 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil kam auf 6,1 Prozent.