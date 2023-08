Satte 14 Prozent für den «Höhle der Löwen»-Start

Quotennews

Erst im Mai endete die letzte Staffel «Der Höhle der Löwen». Gestern kam das Format zurück. Mit starken 14 Prozent im Gepäck.

Im Mai 2023 musste man bei VOX schon beinah leichte Sorgenfalten bei derbekommen. Zwischen Anfang April und eben Ende Mai sendete die rote Kugel ganze neun neue Folgen des bekannten Bieter-Formats. Zunächst lief es auch überragend gut, Marktanteile im zweistelligen Bereich der Zielgruppe, im Gesamten teilweise über 7 Prozent. Doch zum Ende hin verabschiedete sich das Format nicht so glänzend. Die finale Folge am 29. Mai ging mit 1,09 Millionen Zuschauern und nur 4,4 Prozent am Markt etwas unter. Wobei noch deutlicher die Zielgruppe abfiel, denn mit 0,38 Millionen Umworbenen waren lediglich 7,2 Prozent drin. Zweifelsohne ist dies im Kontext zu sehen, für sich, war dieser Abschluss für VOX-Verhältnisse dennoch recht gut.Nun zeigt sich, dass dieser Abschied alles in allem ein Ausrutscher war. Das Comeback der Löwen spült VOX überzeugende 1,74 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, womit die Krone des besten privaten Primetime-Angebots winkt. Der Marktanteil von 7,8 Prozent ist hier standesgemäß, wobei wieder die Zielgruppe zum Prunkstück mutiert. Die Reichweite von 0,64 Millionen Werberelevanten klingt nach nicht allzu viel, doch verstecken sich hier zum einen starke 14,0 Prozent Marktanteil und zum anderen lässt man so jedes andere 20:15 Uhr-Format, ob privat oder öffentlich-rechtlich, hinter sich.Im ganz großen Vergleich aller Angebote des gestrigen Sendetages reicht es dennoch knapp nicht zur Spitze. Der absolute Bestwert geht an die «Tagesschau» um 20 Uhr. Hier machten sich 0,80 Millionen jüngere Fernsehzuschauer auf starken 17,3 Prozent am Markt breit. Mit Platz zwei kann sich RTL schmücken, doch folglich nicht mit der hauseigenen Primetime. Wieder einmal dominiert der Vorabend mitdie Zielgruppe. 0,65 Millionen Umworbene waren ab 19:40 Uhr für exzellente 15,1 Prozent Marktanteil gut.