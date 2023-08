NITRO am Morgen erfolgreich

Quotennews

Der Spartensender von RTL kommt gegen den großen Bruder oder das übermächtige «Frühstücksfernsehen» nicht an - für ProSieben, Kabel Eins und RTLZWEI reicht es aber deutlich.

Zweifelsohne zeigt sich hier eine nicht gänzlich aussagekräftige Momentaufnahme, doch der Montagmorgen macht NITRO vom Spartensender beinah zum konkurrenzfähigen Hauptsender. Ab 08:00 Uhr schickt NITROüber den Äther und mit 0,12 Millionen Zuschauern läuft es schlichtweg gut. Der Marktanteil von 3,2 Prozent gibt der Programmauswahl recht, die Zielgruppe ist mit 0,03 Millionen Umworben zwar eher dünn besetzt, doch auch hier sind 4,9 Prozent gut. Für sich keine große Meldung, doch der Vergleich zu den Hauptsendern offenbart die Stärke von NITRO oder natürlich die morgendliche Schwäche der "Großen".Klar, gegen das übermächtigekommt am Morgen kein Mitstreiter an. Gestern folgten grandiose 0,46 Millionen Zuschauern über 08:00 Uhr hinweg, der Marktanteil lag bei starken 12,5 Prozent. Doch auch die Zielgruppe wird hier mit 0,10 Millionen dominiert, Marktanteil: stolze 17,0 Prozent. Dahinter sieht es jedoch anders aus, beispielsweise bei RTLZWEI . Über 08:00 Uhr hinweg sendet der Grünwald-Sender. Mit 0,18 Millionen Zuschauern läuft es lediglich etwas besser als bei NITRO. Die Zielgruppe ist hier mit 0,04 Millionen Umworbenen vergleichbar.Kabel Eins versucht es am Morgen mitund schafft es auf 0,13 Millionen Zuschauern, daraus resultiert ein identischer Marktanteil von 3,2 Prozent im Vergleich zu NITRO. In der Zielgruppe hat der Spartensender hier sogar die Nase vorn, denn die Crime-Serie kommt lediglich auf 0,02 Millionen Werberelevante und damit 2,8 Prozent Marktanteil. Noch deutlicher wird es bei ProSieben . Am Morgen fällt eine Folgemit 0,08 Millionen Zuschauern und 2,1 Prozent Marktanteil komplett durch. Immerhin läuft es bei der roten Sieben mit 0,04 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern und 5,8 Prozent besser.