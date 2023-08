«Rosenheim-Cops» ermitteln ab Oktober

TV-News

23 neue Geschichten haben die Verantwortlichen in den vergangenen Monaten aufgenommen.

Mit der Folge „Ein Fall von Anglerlatein“ eröffnet das ZDF die neue Staffel. Sie wird am Dienstag, 10. Oktober 2023, von 19.25 bis 20.15 Uhr ausgestrahlt. Dieter Fischer und Igor Jeftic sind in der Staffelpremiere die ermittelnden Kommissare, die sich um den Knödelkönig von Rosenheim kümmern müssen. Dieser wurde erschlagen in seinem Büro aufgefunden.Die Sekretärin des Opfers, Iris Wimmer, hatte einige Tage zuvor mitbekommen, dass es Streit zwischen Roland Heise und seiner Verlobten Sonja Herbert gab. Ob dieser Streit etwas mit dem Mord zu tun hat? Die Kommissare Stadler und Hansen nehmen die Ermittlungen auf. Als Täter kommt zunächst der entlassene Prokurist Werner Hopf in Frage. Roland Heise hatte mit ihm zusammen Geld unterschlagen, doch am Ende war Hopf das Bauernopfer. Auch Benjamin Heise, der Sohn des Opfers, gerät in den Kreis der Verdächtigen. Die Ermittler finden heraus, dass er eine heimliche Affäre mit der Verlobten seines Vaters hatte. Wollte Heise sen. seinen Sohn enterben?Neben Fischer und Jeftic spielen Marisa Burger, Max Müller, Karin Thaler und Alexander Duda mit. In Nebenrollen sind Ela Atay, Jo Caspar, Daniel Donato und Marianne Grasegger zu sehen. Für die aktuelle Folge schrieb Heike Eva Schmidt das Buch, Irene Graef setzte es filmisch um.