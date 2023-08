1,0 Prozent! «RTLZWEI NEWS» am Abgrund?

Quotennews

Nachrichten bei RTLZWEI, kein einfaches Thema. Doch hat eine News-Sendung zweifelsohne ihre Berechtigung, wenn sie überhaupt gesehen wird.

Das tut schon weh und ist zudem kein Einzelfall. Diebangen nicht nur um Quote und Zuschauer, hier stellt sich eher schon die Frage nach der Daseinsberechtigung. Doch zum Detail: Gestern sollten die Nachrichten auf RTLZWEI lediglich schreckliche 0,09 Millionen Zuschauer verfolgen, der erschreckende Marktanteil zeigte hier glatte 1,0 Prozent an. Nun kann ein Ausrutscher in den dunkelroten Bereich der Quote sicherlich mal passieren, jedoch ist dies für RTLZWEI kein Einzelfall. In der vergangenen Woche lagen die besten Marktanteile bei 2,0 Prozent, am Montag in der Vorwoche lief es mit 0,8 Prozent sogar noch schlechter.Gleichermaßen erschreckend und wechselhaft zeigt sich die Leistung der Zielgruppe. Gestern sollten 0,04 Millionen Umworbene für wacklige 2,8 Prozent am Markt sorgen, wobei dies im Blick auf die jüngere Vergangenheit sogar als "gut" gelten könnte. Am bereits angesprochenen Katastrophen-Montag der Vorwoche markierten kaum noch messbare 0,01 Millionen Werberelevante 0,6 Prozent am Markt. Um fair zu bleiben, am Donnerstag waren 0,05 Millionen Zielgruppe-Zuschauer für verhältnismäßig gute 4,2 Prozent verantwortlich.Ein weiteres Problem für den Grünwald-Sender dürfte sein, dass nicht das gesamte Angebot derart schlecht konsumiert wird, beim Blick auf die umliegenden Formate wir bei den «RTLZWEI NEWS» eher gezielt abgeschaltet.holte gestern im Vorlauf ordentliche 0,15 Millionen Zuschauer ab, noch besser lief es zuvor bei, als 0,32 Millionen drin waren. Auch nach den Nachrichten schalten für erneut «Hartz und Herzlich» wieder 0,14 Millionen Zuschauer zu, die Nachrichten zwischendrin bieten eher ein kleines aber tiefes Quoten-Loch.