«One Shot: Overtime Elite» startet

US-Fernsehen

Die neue Serie wird ab 5. September bei Prime Video ausgestrahlt.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur kommenden Doku-Serievorgestellt. Die sechsteilige Serie wird am 5. September mit allen Episoden Premiere feiern und die Hingabe und Belastbarkeit der Spieler und Trainer von Overtime Elite (OTE) bei jeder Niederlage und jedem Sieg - auf und neben dem Platz - aufdecken. «One Shot: Overtime Elite» ist die neueste Ergänzung zur Prime-Mitgliedschaft, mit der Prime-Mitglieder in den Genuss von Ersparnissen, Komfort und Unterhaltung kommen - alles in einer einzigen Mitgliedschaft.«One Shot: Overtime Elite» erforscht das Leben der nächsten Generation von OTE-Basketballstars aus dem ganzen Land, die auf dem Weg zu einer professionellen Basketballkarriere verschiedene Herausforderungen und ein zermürbendes Training meistern. Diese fesselnde Serie zeigt, was es wirklich braucht, um es auf die nächste Stufe zu schaffen - den Ehrgeiz, die Aufopferung, die Ausdauer und den Ruhm, der das alles wert ist.Die Serie beleuchtet den bemerkenswerten Weg von Amen Thompson und Ausar Thompson und zeigt ihren Aufstieg als Top-Aussichten innerhalb der aufstrebenden Generation von Basketballstars auf dem Weg zum NBA-Draft. «One Shot: Overtime Elite» nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen einer Liga, die die traditionellen Wege zur NBA unterbricht und eine völlig neue Generation von Basketballspielern und Fans inspiriert.