Sport1 sichert sich Handball-Testspiele

TV-News

Zunächst müssen die Frauen gegen Ukraine ran, drei Wochen später spielen die Männer gegen Ägypten.

Der TV-Sender Sport1 hat sich zwei Freundschaftsspiele im Handball gesichert. Bereits am Donnerstag, 12. Oktober 2023, ist Sport1 mit der Übertragung des Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und der Ukraine im Einsatz. Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Die Frauen wollen sich für die Handball-Europameisterschaft qualifizieren, die vom 28. November bis 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz in insgesamt vier Hallen ausgetragen wird.Die Männer spielen ihre Europameisterschaft bereits vom 10. bis 28. Januar 2024 in Deutschland. Zu den Spielstätten gehört unter anderem die Düsseldorfer Arena, in der bereits 2011 der Eurovision Song Contest stattfand. Außerdem wird in der SAP Arena in Mannheim und in der Münchner Olympiahalle (nicht im Audi Dome) gespielt. Auch Berlin, Hamburg und Köln stehen als Austragungsorte fest.Da Deutschland bereits Gastgeber der Europameisterschaft ist, findet keine Qualifikation statt. Am Freitag, 3. November 2023, zeigt Sport1 allerdings ein Spiel gegen den Afrikameister Ägypten. Anpfiff ist um 18.30 Uhr, Beginn vor Ort um 18.15 Uhr. Übertragen wird diesmal aus Neu-Ulm.