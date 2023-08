DAZN sichert sich Heidenheim-Dokumentation

Vermischtes

Der Spielfilm «Trainer!» ist ab sofort beim Streamingdienst verfügbar.

Seit über 15 Jahren trainiert Frank Schmidt den Sportverein 1. FC Heidenheim, der im Mai den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga geschafft hat. Das Team startete in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und stieg über die Jahre sukzessive in die Beletage des deutschen Fußballs auf.Jetzt hat sich DAZN die Rechte an der von Aljoscha Pause gedrehten Dokumentationgesichert. Dieser bietet allen Fußballfans noch tiefere Einblicke in den Werdegang von Frank Schmidt, der auch mit dem des 1. FC Heidenheim einhergeht. Der Film ist ab sofort in der DAZN-App auf Abruf verfügbar. In den kommenden Wochen wird er auch auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie auf den frei empfangbaren Sportsendern DAZN FAST und DAZN FAST+ zu sehen sein.«Trainer!» begleitet Frank Schmidt sowie weitere Trainerinnen und Trainer intensiv über eine Saison hinweg, zeigt spannende Facetten ihrer Aufgaben und gewährt darüber hinaus einzigartige Einblicke in die Fußball-Lehrer-Ausbildung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Auch der ehemalige Cheftrainer Frank Wormuth sowie etablierte Trainer wie Jürgen Klopp, Peter Neururer und Thomas Schaaf kommen zu Wort. Am Freitag, 1. September 2023, spielt Heidenheim gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist exklusiv auf DAZN zu sehen.