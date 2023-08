Das Erste räumt den Vorabend für Wahlen frei

TV-News

Nach den ersten Ergebnissen lädt Tina Hassel zur «Berliner Runde».

Am 8. Oktober 2023 werden in Bayern und Hessen die Landtage neu gewählt. BR-Moderator Christian Nitsche und HR-Moderatorin Ute Wellenstein präsentieren dieim Ersten, das am Sonntag bereits um 17.40 Uhr beginnt. Zahlreiche ARD-Reporter berichten aus den Landtagen, Parteizentralen und Fraktionen.Das Erste sendet den bayerischen Teil aus der Landeshauptstadt München, aus dem Studio Wiesbaden sind Ute Wellstein und ihr Team zugeschaltet. Jörg Schönenborn präsentiert aktuelle Prognosen, Hochrechnungen und mögliche Koalitionsbildungen. Während das ZDF am Sonntag noch eine Dokumentation sendet, setzt Das Erste um 19.20 Uhr auf dieWegen der Wahlberichterstattung sendet die «Tagesschau» von 20.00 bis 20.20 Uhr, Caren Miosga widmet sich in denum 21.50 Uhr sowie um 23.00 Uhr den politischen Ereignissen. Zwischen 22.00 und 23.00 Uhr ist die Talkshowgeplant, deren Thema derzeit noch nicht feststeht.