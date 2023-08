Ektaa R. Kapoor bekommt einen Ehren-Emmy

Köpfe

Bei den Internationalen Emmy Awards wird die Produzentin geehrt.

Ektaa R. Kapoor, eine der führenden Führungskräfte der indischen Unterhaltungsindustrie und Mitbegründerin des Fernsehproduktionsunternehmens Balaji Telefilms, wird den International Emmy® Directorate Award 2023 erhalten. Das gab Bruce L. Paisner, Präsident und CEO der International Academy of Television Arts & Sciences, bekannt. Der Special Emmy der International Academy wird Kapoor bei der 51. Gala der International Emmy® Awards am Montag, 20. November 2023, in New York City überreicht."Ektaa R. Kapoor hat Balaji zu einem der führenden indischen Unterhaltungsunternehmen aufgebaut und ist Marktführerin in der TV-Industrie, die mit ihren langlaufenden Serien und OTT-Plattformen ein Massenpublikum in ganz Indien und Südasien erreicht", sagte Paisner. "Wir freuen uns darauf, ihre bemerkenswerte Karriere und ihren Einfluss auf die Fernsehindustrie mit unserem Directorate Award zu würdigen."Kapoor ist eine wichtige Figur im indischen Fernsehen, seit sie 1994 gemeinsam mit ihren Eltern, dem indischen Filmstar und Produzenten Jeetendra Kapoor und der Medienmanagerin Shobha Kapoor, Balaji gründete. Es wird ihr zugeschrieben, die indische Fernsehlandschaft neu gestaltet, ein ganzes Genre von Fernsehinhalten begründet und den Boom des indischen Satellitenfernsehens eingeläutet zu haben. Unter dem Balaji-Banner hat sie mehr als 17.000 Stunden Fernsehen und 45 Filme produziert und mit Alt Balaji eine der ersten indischen OTT-Plattformen des Landes ins Leben gerufen."Diese Anerkennung zu erhalten, erfüllt mich mit einem tiefen Gefühl der Demut und Aufregung. Diese Auszeichnung nimmt einen besonderen Platz in meinem Herzen ein, da sie für eine Reise steht, die über die reine Arbeit hinausgeht - sie ist ein zentraler Aspekt meines persönlichen und beruflichen Lebens", sagte Kapoor. "Es ist eine unglaubliche Ehre, mein Land auf der globalen Bühne durch diese angesehene Plattform zu repräsentieren. Das Fernsehen hat mir geholfen, meine Identität zu entdecken, vor allem als Frau, die daran arbeitet, Geschichten für Frauen zu machen. Diese Auszeichnung ermöglicht es mir, sie und unsere gemeinsamen Errungenschaften auf internationaler Ebene zu vertreten."