DMAX setzt «Steel Buddys» fort

TV-News

Ab 10. Oktober sind die neuen Geschichten beim Männersender zu sehen.

Spin TV hat im Auftrag von Warner Bros. Discovery Deutschland neue Folgen vonproduziert. Diese werden ab Dienstag, den 10. Oktober 2023 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Auf dem Hof von Morlock Motors in Peterslahr restaurieren Michael Manousakis und seine Mechanik-Experten ausrangierte Armeefahrzeuge aus aller Welt.Der griechischstämmige Chef handelt mit allem, was Räder, Ketten oder Kotflügel hat und treibt auch in der neuen Saison geschichtsträchtige Projekte voran. Nach einer Grumman HU-16, einem Amphibienflugzeug, das auch auf dem Wasser landen kann, sucht er seit fünf Jahren intensiv. Bis zuletzt bleibt es sein Geheimnis, was er damit vorhat. Die Katze ist erst aus dem Sack, als er endlich ein geeignetes Exemplar gefunden hat. Und sein Plan ist kühner als alles, was er bisher in die Tat umgesetzt hat.Inzwischen hat er in den USA das Objekt seiner Begierde ausfindig gemacht. Doch bevor Michael damit abheben kann, muss das orangefarbene Biest erst einmal durchgecheckt und auf Vordermann gebracht werden, und dafür geht es samt Crew über den großen Teich, wo sich das neue Schätzchen anders als üblich nicht als Fass ohne Boden präsentiert... zunächst einmal. Zum Team gehören neben Manousakis Günter Zschimmer, Andy Macht, Ingo Meier, Rösi Kötting-Drescher und Michael Kurkowski.