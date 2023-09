BBC strahlt zweite «The Newsreader»-Staffel aus

England

Die Hauptrolle übernimmt weiterhin «The Last of Us»-Star Anna Torv.

Die BBC hat die zweite Staffel des preisgekrönten australischen Erfolgsdramasmit Anna Torv («The Last of Us», «Mindhunter», «Fringe») und Sam Reid («Prime Suspect 1973», «Lambs of God», «Interview with the Vampire») in den Hauptrollen sowie den neuen Darstellern Daniel Gillies («The Originals», «Virgin River») und Rory Fleck Byrne («This is Going to Hurt», «Vampire Academy») erworben.Die sechsteilige Serie, die vom preisgekrönten Autor Michael Lucas («Offspring», «Five Bedrooms») entwickelt, geschrieben und produziert wurde und bei der Emma Freeman («Interview with the Vampire», «Stateless») Regie führte, wird im Herbst auf BBC Two und iPlayer ausgestrahlt. Die Serie wurde von Entertainment One (eOne) erworben. Sie wird von der mehrfach preisgekrönten Werner Film Productions für ABC in Australien in Zusammenarbeit mit eOne produziert.Ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel treffen die Zuschauer erneut auf Helen Norville (Anna Torv) und Dale Jennings (Sam Reid), die inzwischen als "Das goldene Paar der Nachrichten" bekannt sind. Für die Außenwelt geben sie ein strahlendes Bild von Erfolg und Romantik ab. Aber die Wahrheit ist vielschichtiger. Im Laufe des Jahres 1987 steigen und fallen die Aktienkurse weltweit, Australien bereitet sich auf die Zweihundertjahrfeier vor, und Helen und Dale ringen mit der Frage, wer sie im Leben wirklich sein wollen - und ob sie diesen Weg gemeinsam gehen können...