Kylie Minogue macht eine öffentliche Privat-Audienz

England

Die australische Sängerin wird beim britischen Fernsehsender ITV ein Konzert geben, zahlreiche Fans dürfen Fragen an den Superstar stellen.

ITV1 und ITVX kündigenan, ein unvergessliches Live-Musik-Event, moderiert von der globalen Ikone und dem Pop-Superstar. Die von Lifted Entertainment (Teil der ITV Studios) produzierte und mit BMG koproduzierte Show bietet sensationelle Live-Auftritte sowie eine Reihe von Fragen aus dem Publikum, die von speziell eingeladenen VIP-Gästen, darunter prominente Kylie-Superfans, gestellt werden.Kylie blickt auf eine atemberaubende, fünf Jahrzehnte währende Karriere zurück und wird sowohl ihre aktuellen Hits - darunter der Sommerhit Padam Padam - als auch eine Reihe von Songs aus ihrem preisgekrönten Backkatalog zum Besten geben. Der Abend ist außerdem gespickt mit atemberaubenden Tanzeinlagen. Für die Aufzeichnung am Freitag, den 1. Dezember, in der Royal Albert Hall wird der rote Teppich ausgerollt, um «An Audience with» auf die nächste Stufe zu heben, mit einer überdimensionalen A-Liste und einem mit Fans gefüllten Publikum.Kylie sagte: "Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass ich mit ITV für «An Audience with» in Londons kultiger Royal Albert Hall zusammenarbeiten werde! Ich werde einige meiner Lieblingssongs aus meiner gesamten Karriere zum Besten geben und zweifellos einige überraschende Fragen des Publikums beantworten. Ich kann es kaum erwarten, diesen Moment mit euch allen zu teilen." ITV hat diese Konzertreihe bereits seit über 40 Jahren im Programm.